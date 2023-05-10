中国预警今夏高温天气恐将造成电力紧张

亚洲酷热天气预计将在今年夏季冲击中国，恐将造成当地新一轮电力供应短缺。

《中国能源报》4月26日从国网能源研究院与国家气候中心联合主办的研讨会上了解到，今年夏季中国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。

报道引述国网能源研究院经济与能源供需研究所所长郑海峰说，今年华北、华东、华中、西南电网区域电力供需紧张，其他电网区域电力供需偏紧或基本平衡。华北、华东、华中、西南电网区域部分省份通过采取需求响应等措施可在一定程度上缓解电力供需紧张态势，但是若出现燃料供应不足、极端天气等情况，用电高峰时段电力缺口将进一步扩大。

据彭博社报道，亚洲部分地区在北半球正式入夏之前就已遭遇了一波热浪：越南创下44.2摄氏度的高温纪录；菲律宾缩短学生的在校时间；印度对大面积停电发出预警。

据世界气候归因组织等研究机构的科学家分析，气候变化加剧了极端天气事件出现的频率。

根据中国气象局，预计今年夏季中国大部分地区气温偏高，部分区域可能会出现阶段性的高温热浪。

去年，由于极端高温和缺乏雨水，长江流域出现干旱，部分支流河段水位降至纪录低位，导致四川、云南等依赖水力发电的地区出现严重的电力紧缺。政府为确保居民用电对一些工厂实施限电措施，丰田汽车和本田汽车等公司当时都受到了影响。