李云泽任中国国家金融监管总局首任党委书记

长期在银行系统工作的中国四川省常务副省长李云泽，出任中国国家金融监督管理总局党委书记。

根据中国银保监会官网，国家金融监督管理总局星期三（5月10日）下午召开领导干部会议，并宣布上述消息。

此前，香港《星岛日报》星期三中午引述不具名消息报道，李云泽将出任首任国家金融监督管理总局局长。

根据中国今年3月公布的国务院机构改组方案，将在现有银保监会的基础上，组建国家金融监督管理总局。

《星岛日报》报道称，新组建的国家金融监督管理总局，除了银保监会的原有职能之外，还将此前央行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，以及证监会的投资者保护职责划入。

公开资料显示，李云泽现年52岁，山东烟台人，自天津大学毕业后，在建设银行工作23年，曾任建行天津分行副行长、总行计划财务部副总经理、总行战略规划与股权投资部总经理、建行重庆分行行长；2016年转任工商银行副行长，分管零售业务等。

2018年9月，李云泽“空降”四川省任副省长，接班原副省长朱鹤新转任央行副行长后的空缺。李云泽是四川首位“70后”高官、首位“70后”副省长。

2021年5月，李云泽任中共四川省委常委、常务副省长。他也是第二十届中央委员会候补委员，以及首位“70后”正部级领导。



















































