英媒：长鑫存储不受美出口管制影响 续推动上海上市

英国媒体报道，中国内存晶片（芯片）制造商长鑫存储技术有限公司在获得美国确认能为其新生产线供货后，将继续推动在上交所的上市。

据英国《金融时报》星期三（5月10日）引述三名知情人士报道，经历了几个月的不确定性后，长鑫存储已被告知，该公司所需的晶片制造设备不受美国出口管制令影响。这将有利于公司持续推进在上海上市的计划。

长鑫存储成立于2016年，是中国最大的DRAM记忆体晶片制造商，也是中国唯一有能力以低于20纳米以下水准生产记忆体晶片的公司。长鑫存储计划使用美国设备生产较不精密的手机、伺服器和电动车晶片，绕过美国对先进晶片设备的严格管制。长鑫存储是去年10月7日美国出台全面出口管制措施后，被迫搁置制造厂扩张计划的几家中国晶片制造商之一。

知情人士透露，长鑫存储采购的美国新设备来源还没有被公布，但美国科林研发（Lam Research）和科磊（KLA）最近都说，美国政府已核发“厘清说明”，允许这两家美国公司今年扩大对中国的销售，这项厘清意味着这两家公司都能销售先前担心被禁止的设备。

科林研发和科磊都没有说明会向哪家中国公司额外销售产品，但一名知情人士说，上述厘清说明允许两家公司向长鑫存储销售晶片制造设备。另一位人士表示，商务部的厘清说明并未改变去年10月出口管制令的基准，但说明了企业应该用来计算客户晶片纳米水准的正确方法。

彭博社今年4月20日发出的报道透露，长鑫存储将在今年内赴上海科创板上市，估值至少为1000亿元（人民币，约191亿新元）。

《金融时报》引述三名消息人士透露，长鑫存储目前正与至少两家潜在承销商讨论挂牌事宜，包括中金公司。一名银行家表示这项上市计划仍在早期阶段，规模和时间点都还没决定。

知情人士说，长鑫存储目前以科技资产和晶片产能计算的估值，远高于1000亿元，也远高于去年12月筹资后的约720亿元估值。目前长鑫存储母公司睿力集成的投资人包括阿里巴巴、小米掌控的一档基金，以及国家集成电路产业投资基金。