大陆赴港廉价团被指助走私香烟 港府称正调查

针对媒体报道称，有中国大陆廉价访港旅游团的领队怀疑要求团员协助走私香烟，香港特区政府说，正收集资料开展调查。

据香港《文汇报》报道，近期中国大陆出现标榜廉价的访港旅行团，有参与旅游团的旅客访港时被带往参观公共租住房屋或强迫购物，更有领队要求团员协助走私香烟。

综合香港电台、星岛日报报道，香港署理文化体育及旅游局局长刘震星期三（5月10日）针对上述问题回应议员质询时说，香港旅监局正收集相关资料及作出调查。若发现违规违法行为，旅监局将就检控及纪律处分相关旅行代理商及导游作适当跟进，并按照案情与其他相关执法部门保持沟通。

刘震公布，4月29日至5月3日“五一假期”期间，共有453个大陆旅行团到港，共约1万4000名旅客。目前为止，旅监局并没有收到有关威迫购物的投诉，也没有发现“零团费”大陆入境旅行团。总体而言，五一黄金周期间到访香港的大陆入境旅行团整体秩序良好，各游客区及口岸的交通、秩序和运作也畅顺。

另据香港01发现，有大陆旅行团在香港旅行期间四餐都是在同一餐馆用膳。民建联议员林健锋则质疑这要如何说好香港故事，支持香港旅游业健康发展，对此刘震指出，不同地方赴港人士都希望有不同的体验，具体安排要视乎旅客当初付出的代价及其期望看到的地方，最重要是确保行程与旅客报团时的行程一样。