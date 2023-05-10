逾八成韩企预测对华出口颓势年内难扭转

韩国大多数外贸企业预测，年内恐难扭转对华出口颓势。

据韩联社报道，大韩商工会议所星期三（5月10日）公布面向经营对华出口业务的300家韩国企业进行调查的结果，50.7%的企业认为，今年以来切身感受到对华出口的低迷不振。

多达四成受访企业预测，对华出口反弹的拐点将出现在二至五年后，明显高出回答明年（27.3%）和年内（15.7%）反弹的比例。也就是说，84.3%的受访企业不看好今年对华出口改观。

认为韩中企业科技差距缩短到三年以内的回答占比最高，达到38.7%，高于“五年以内”（15%）和“五年以上”（6%），而认为两国技术竞争力难分伯仲的比例也高达36.6%。41.3%的企业认为，中国今后五年的技术发展速度将凌驾于韩国，认为速度相当的比例为35.3%。

32.7%的企业回答，能够切身感到中国“国潮”消费导致韩货和中间品在华人气下滑。被视为替代中国的出口市场依次是亚细安（37.3%）、印度（31.7%）、美国（12.7%）和中东（9%）。

大韩商工会议所分析称，对华出口颓势是芯片单价下跌、中国企业库存增加等短期利空和中国中间品自给率提高等结构性因素综合作用的结果。大韩商工会议所常务副会长禹泰熙表示，中美矛盾激化和疫情封控使外资工厂加速撤离中国，中国的国产化努力也正在向高新技术产业和高附加值产品推广。韩国除了尽早扭转逆差局面的短期政策外，还要出台全面提升出口竞争力的结构性对策，如做强做精制造业、加大高新技术研发投入等。