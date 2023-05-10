大陆反对布林肯促世卫邀台参与大会

针对美国务卿布林肯促世卫邀台湾以观察员身份出席5月下旬的世卫大会，中国大陆外交部发言人汪文斌回应说，大陆对有关声明表示坚决反对，并呼吁停止借世卫大会炒作涉台问题。

汪文斌星期三（5月10日）在外交部举行的例行记者会上说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的重要原则。

汪文斌说，由于台湾民进党顽固坚持“台独”立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏两岸协商的政治基础，导致台湾地区参与世卫大会的政治基础不复存在。美方的有关说法是混淆视听，实质是对“台独”分裂活动的纵容支持。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。中国再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，将美领导人作出的不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺落实到实际行动上，停止借世卫大会炒作涉台问题。

汪文斌强调，一个中国原则是国际社会的普遍共识，是人心所向，大势所趋，不容否认，也不可阻挡”，任何打台湾牌，搞“以台制华”的图谋，必将遭到国际社会的坚决反对，注定以失败告终。

布林肯星期二（5月9日）再度促世界卫生组织邀请台湾以观察员身份参加5月21日至30日在日内瓦举行的世卫组织大会。这也是布林肯成为国务卿以来，第三次发声明支持台湾重新参与世卫组织。