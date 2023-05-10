深圳常住人口首次出现负增长

中国南方大城深圳自1979年设市以来，常住人口首次下降。资料显示，深圳常住人口在2022年是1766.18万人，比2021年净减少1.98万人。

综合澎湃新闻、每日经济新闻、界面新闻报道，深圳市统计局星期一（5月8日）发布了《深圳市2022年国民经济和社会发展统计公报》，称深圳全市2022年年末常住人口1766.18万人。这一规模相较于2021年的1768.16万人，减少1.98万人。

根据公开信息，这是深圳1979年设市以来人口首次负增长。

报道称，2021年深圳常住人口较2020年还增加了12.15万人。而过去10年间，深圳人口增加了700多万人，年均增长5.35%。

对于深圳人口数量首次下降的原因，中国人口学者何亚福分析说，2022年受冠病疫情影响，部分行业用工需求下降，导致了一些外省务工人员回流家乡。

他指出，深圳从2021年开始收紧落户政策，也是导致当地人口下降的其中一个原因。

2021年5月，深圳市相继发布《深圳市户籍迁入若干规定（征求意见稿）》和《深圳市居住社保积分入户办法（征求意见稿）》。其中，将核准类学历型人才的底线要求调整为全日制本科，技术型人才底线要求调整为“中级职称+全日制大专”，技能型人才的底线要求调整为技师。将在深圳合法稳定居住、就业的基本年限要求由五年调整为10年。

与深圳类似，广东佛山2022年也出现了人口规模缩减，常住人口减少6.03万人。从全省范围看，2022年广东省常住人口减少27.2万人，省外流动人口减少69.2万人。广东省统计局官网刊文解释，这是在2022年广东疫情散发多发的因素影响下，省外流动人口暂时回流返乡的阶段性现象。