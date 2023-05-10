港医务卫生局长：冠病对公卫风险已明显降低

冠病疫情渐退同时，香港近日确诊人数再次上升，有议员关注当局如何防止变种病毒，避免再次造成爆发式感染。香港医务卫生局局长卢宠茂星期三（5月10日）表示，目前冠病病毒对香港公共卫生构成的风险已明显降低，随着所有社交距离措施取消，社会已全面复常，也未见疫情出现大幅反弹，当局已建立新常态系统，防疫措施以保护高危群组作为重点。

根据《星岛日报》报道，卢宠茂说，政府一直以科学为本、精准抗疫、风险可控、便民利民的精神，应对冠病疫情，而按照最新疫情发展及科学数据分析，当局制定以最低成本，达致最大效益的抗疫策略，与此同时香港也有国家坚实的支持，特区政府感谢国家、市民，在过去三年来的支持及配合。

针对目前的变异病毒株，卢宠茂引述世界卫生组织在4月17日就变异病毒株XBB.1.16的初步风险评估指出，XBB.1.15及其他目前流行的变异株相比，XBB.1.16对全球带来的风险评估属于低，无证据显示XBB.1.16病毒株，相对XBB.1.15及其他目前流行的奥密克戎后代谱系，有额外的公共卫生风险。

他还说，根据卫生署公共卫生化验服务处进行的基因分析显示，上月27日至上星期三（5月3日），有49%的个案验出奥密克戎XBB及相关后代谱系的变异株，占总个案一半，而当中XBB.1.16个案只占约百分之1.5。