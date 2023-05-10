爱奇艺CEO龚宇：影视行业最难的时候已经过去

爱奇艺创始人兼CEO龚宇星期三（5月10日）说，由于政策收紧和资本退潮等因素，爱奇艺在过去几年经历了一个痛苦阶段，但是影视行业最难的时候已经过去了。

据新浪科技报道，龚宇在爱奇艺世界大会上发表演讲说，爱奇艺会坚持长期主义，前几年资本很活跃，但是现在投资、回报都不是价值点，作品才是唯一的价值点。其次要专注，做自己擅长的事，少做情怀和野心的事情。另外要奋力高质量增长，营收利润双增长，作品数量和质量继续提升，跑马圈地的增长现在已经不适用。

对于人工智能，龚宇说，AI对于内容影视行业的影响刚刚开始处于上升期，其对影视行业的主要影响一是内容制作方面，二是管理方面。通过运用技术，内容制作预算少了，成本减少。影视行业是艺术创造行业，也许人工智能终究会取代人类，或者说相当于人类智力，但是影视行业一定是最后一个行业。因为这个行业是人类智力水平最高的体现之一，所以不用焦虑，先用好已有的工具。

此前，爱奇艺发布2022年第四季及全年财报，全年营收290亿元（人民币，下同，约55.6亿新元），首次实现年度non-GAAP运营盈利22亿元。

龚宇在致股东信中说，2022年战略目标为“降本增效，开源节流，实现运营层面盈亏平衡”，明确将策略由“市场份额优先”转变为“盈利优先”的目标，并推出了一系列的举措。一方面聚焦主业，砍掉或收缩非核心业务，减少非必要投入。

龚宇还说，爱奇艺虽然承受了巨大舆论压力、行业内压力、资本市场压力，但坚守住策略，没有动摇。