法国认为中国可在乌克兰和平中发挥作用

法国外长科隆纳与中国国务委员兼外长秦刚会面时强调，随着北京寻求调解俄乌战争，中国在“全球和平与稳定”方面发挥着重要作用。

据法新社报道，科隆纳星期三（5月10日）与秦刚在巴黎举行会谈。她在会谈开始时对秦刚说：“我们知道中国在世界舞台上扮演的角色和其重要性，以及它可以为全球和平与稳定发挥的重要作用。”

科隆纳补充说，中国应该努力“说服俄罗斯恢复全面尊重”联合国宪章。

科隆纳早前曾在法国内阁会议上说，北京应该敦促俄罗斯“回归和平”。她说：“中国有必要利用与俄罗斯的关系，让俄罗斯更好地了解自己所处的僵局，并告诉俄罗斯恢复理智。”

根据中国外交部官网，秦刚与科隆纳会谈时，向对方介绍了中国在乌克兰问题上的立场和所做工作，并强调中国国家主席习近平提出“四个应该”，是中国看待和处理乌克兰危机的出发点。中国致力于推动危机的政治解决，同各方保持着沟通，将继续为此发挥建设性作用。

秦刚也表示，中国始终视欧洲为全面战略伙伴，一贯旗帜鲜明支持欧洲加强战略自主、在国际舞台发挥积极作用，主张中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。中法、中欧应在扩大双向开放中实现共赢合作，构建更加稳定互信的中欧供应链伙伴关系。

据中国外交部官网发布的消息，秦刚当天也与法国总统外事顾问博纳，就中法关系及乌克兰危机等问题交换了意见。