澳洲贸易部长访华 推动中国解除经贸壁垒

澳大利亚贸易部长法雷尔星期四（5月11日）将启程前往中国，与中国商务部部长王文涛会面，在两国外交关系逐步稳定的情况下，争取推动中国解除仍对澳洲实施的贸易壁垒。

综合彭博社和路透社报道，这是中国和澳洲两国贸易部长自2019年以来的首次面对面会晤，显示北京与堪培拉关系升温的又一迹象。

根据法雷尔临行前发出的新闻稿，他将在北京与中国商务部部长王文涛会晤，“以推进解决当前存在的贸易壁垒”。

法雷尔和王文涛曾于今年2月举行视频会谈。法雷尔说，王文涛当时称双边关系解冻，正走向暖春。法瑞尔称，自那时以来，煤炭、棉花和铜的贸易已经恢复，同时中国也表示将加快审查对澳洲大麦征收的关税。

法雷尔说：“我将在访问期间大力倡导全面恢复澳洲各行业对中国畅通无阻的出口，以造福两国，这也符合澳洲出口商和生产商的利益。”

这是澳洲贸易部长自2019年11月以来首次访华，对两国经济而言都是好兆头，为强化两国外交关系奠定了基础。中国是澳洲最大的贸易伙伴，两国去年双边商品贸易额达2870亿美元（3800亿新元）。

中澳关系从2017年开始恶化，时任澳洲总理莫里森2020年4月呼吁国际社会就冠病溯源展开调查，令澳中关系显著恶化。中国随之限制澳洲煤炭、红酒、大麦和龙虾等产品输华。

在工党政府去年5月上台执政后，澳中关系逐步修复。

法雷尔曾在4月说，他看好中国将在今年底前取消对澳洲出口产品实施的贸易制裁。法雷尔称，他将在这次访华期间与中国其他政治领导人和企业代表会面。