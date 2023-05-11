习近平：建设雄安新区决策完全正确

中共总书记习近平考察河北省雄安新区时说，实践证明，中共中央关于建设雄安新区的重大决策完全正确，各方面工作扎实有效。

据新华社报道，习近平星期三（5月10日）与中国国务院总理李强、中央办公厅主任蔡奇，国务院副总理丁薛祥等人考察雄安新区，先后参访雄安新区的高铁站、社区、建设工地等地，并主持召开座谈会和发表讲话。

习近平说，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。要坚定信心，保持定力，稳扎稳打，善作善成，推动各项工作不断取得新进展。

他说，短短六年里，雄安新区从无到有、从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起，堪称奇迹。这些成绩是在世界百年未有之大变局、三年冠病疫情的严峻形势下取得的，殊为不易。

习近平强调，“实践证明，党中央关于建设雄安新区的重大决策是完全正确的，各方面工作是扎实有效的”。

习近平说，要完整、准确、全面贯彻落实中央关于建设雄安新区的战略部署，深刻领悟中央决策的重大现实意义和深远历史意义；要扎实推动疏解北京非首都功能各项任务落实，接续谋划第二批启动疏解的在京央企总部及二、三级子公司或创新业务板块等，着手谋划金融机构、科研院所、事业单位的疏解转移。

习近平也说，要全面落实创新驱动发展战略，推动各领域改革开放前沿政策措施和具有前瞻性的创新试点示范项目在雄安落地，努力建设新功能、形成新形象、发展新产业、聚集新人才、构建新机制，使雄安新区成为新时代的创新高地和创业热土。