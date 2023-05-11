大陆居民下周一起可全国通办赴港澳团队旅游签注申请

中国官方宣布，为进一步保障便利中外出入境人员往来，促进服务对外开放，自下星期一（5月15日）起全面恢复实行大陆居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”等措施。

根据中国国家移民管理局星期四（5月11日）上午在微信公号发布的公告，大陆居民下星期一起可向全国任一公安机关出入境管理机构提交赴香港、澳门团队旅游签注申请，申办手续与户籍地一致。

国家移民管理局在问答环节中说，未持有往来港澳通行证，或证件过期失效的，可以持居民身份证向全国任一公安机关出入境管理窗口提交办证申请，并同时申请办理赴香港、澳门团队旅游签注。

此外，国家移民管理局在公告中称，下星期一起也会实施大陆居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”。届时，大陆居民因探亲、工作、学习，以及因就医、诉讼、处理财产等事由拟前往港澳地区的，可向全国任一公安机关出入境管理机构提交与申请事由相应的探亲、逗留和其他三类签注申请，申办手续与户籍地一致。

同时，调整在澳门就读的大陆学生逗留签注有效期。公告说，公安机关出入境管理机构对赴澳门高等院校就读的大陆学生，签发的逗留签注有效期由最长不超过一年，调整为与其在澳门就读的学习期限一致。

公告中提到的最后一项措施，是全面恢复口岸快捷通关。

国家移民管理局说，在1月8日恢复毗邻港澳口岸边检快捷通关的基础上，按照冠病疫情前做法和标准要求，允许持中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证（五年有效）、一年多次有效出入境通行证的中国公民；持外国护照和外国人永久居留证、外国电子护照及六个月以上外国人居留许可的外国人；在定期国际航班上工作的中国籍机组人员和可免签入境或已办妥一年以上（含）乘务、任职签证或居留证件的外国籍机组人员可经边检快捷通道通行。