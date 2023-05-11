中国4月CPI增速写下逾两年新低

中国官方数据显示，中国4月居民消费价格指数（CPI）增速写下逾两年来新低，工业生产者出厂价格指数（PPI）持续下降。

中国国家统计局星期四（5月11日）公布的数据显示，中国4月CPI同比上涨0.1%，为2021年2月以来最低增速，也低于3月同比增长0.7%的增幅。此数据也低于彭博社和路透社的预估中值，彭博社预计中国4月CPI同比上涨0.3%，路透社则预计上涨0.4%。

数据也显示，中国4月PPI同比下跌3.6%，已连续七个月下滑，跌幅也较3月同比下降2.5%大。此数据也逊于彭博社和路透社的预估。彭博社预计中国4月PPI下跌3.3%，路透社则预估下降3.2%。

据中国国家统计局官网消息，中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读4月份CPI和PPI数据时说，4月份，中国市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。

谈到PPI数据，董莉娟说，受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响，中国4月份PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%。