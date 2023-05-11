柯文哲称几乎百分百参选到底

民众党主席柯文哲星期三（5月10日）受询时表明，自己几乎百分百参选到底。

据台湾《自由时报》报道，柯文哲星期一（8日）深夜透过脸书发文，针对BNT疫苗采购事件声援鸿海集团创办人郭台铭，郭台铭也留言感谢柯文哲“仗义执言”。

柯文哲星期三被问到此举是否代表与郭台铭仍有合作可能时，反问“在脸书留一个言就打算找你搭档选总统吗？”并强调他参选到底的机率是99.99999%。

柯文哲说，活在这世界上，大家平常没事也是朋友，所以不用想太多，留一个言又有什么？是蛮自然的事，不要太放在心上。

被问到是否99.9%的可能会参选到底时，柯文哲笑着回复，是99.99999%。

至于如果国民党最后决定征召新北市长侯友宜投入2024年总统大选，民众党会否是郭台铭的避风港？柯文哲说，郭台铭之前说会努力争取国民党提名，若没有成功就会支持侯友宜，他当时听完后，觉得好像跟他一点关系都没有。

台北市民进党籍议员王世坚日前称柯文哲9月会退出总统大选，让柯文哲呛赌吞曲棍球，王世坚却认为，要赌就要赌跳海或高空弹跳。对此，柯文哲星期三受访时说，太令人失望了，“我就是要跟他赌（吞）曲棍球啊”，并表示他最气政治人物整天随便讲讲，真的说来拼，就逃到不知道哪里去。