香港《明报》证实政治漫画家尊子漫画将停刊

笔名“尊子”的香港著名政治漫画家黄纪钧星期三（5月10日）向法新社证实，因最新一篇讽刺漫画被政府部门批评，他在《明报》的“尊子漫画”专栏将被停刊。《明报》编辑部星期四（11日）证实，“尊子漫画”将从星期天（14日）起停刊。

《明报》星期四仍刊出新的“尊子漫画”，并以编按方式公布停刊消息，编按内容为：“Emily版尊子漫画及世纪版乜议员漫画，将于14日（星期天）起停刊，《明报》多谢尊子40年来与我们一起见证时代的变迁。编辑部”。

另据香港电台报道，《明报》执行总编辑刘颂阳回应查询说没有什么可补充。

尊子说，《明报》充分掌握停刊细节，他不便代言，但形容停刊的决定也是今天“香港故事”的一部分。谈及个人感受，尊子说“纵是崎岖，总有前路的。”

尊子漫画过去多次被港府点名批评，最近一次在星期二（9日）的世纪版乜议员三格漫画，内容提及“只要长官认为合适，都可以委任佢哋（他们）做防火灭罪委员会”。香港民政及青年事务局当天在社交专页发文，批评内容扭曲、抹黑政府委任地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员原则，局长麦美娟予以严厉谴责。

尊子星期三对法新社说，《明报》将不再刊登他的漫画。他说：“漫画只是媒介，人们要做该做和能做的事”。直接知情的消息人士向法新社证实，“尊子漫画”将从星期天（14日）起停刊，但目前尚不清楚是否无限期停刊。

据报道，黄纪钧过去的作品曾多次被政府批评。