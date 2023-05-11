港媒：网信办副主任曹淑敏料任中国国家数据局首任局长

香港媒体报道，长期在电信领域工作的中共中央网信办副主任、国家网信办副主任曹淑敏，预料将出任中国国家数据局首任局长。

《星岛日报》星期四（5月11日）报道，中国官方3月公布中共中央和国家机构改革方案，宣布组建中央金融委员会、国家数据局、中央社会工作部等。

报道引述不具名的消息称，目前相关机构组建工作正在进行，高层人事基本敲定，曹淑敏拟任国家数据局局长，原中央和国家机关工委副书记吴汉圣出任中央社会工作部部长；同时，有传言称光大集团董事长王江将担任中央金融工作委员会常务副书记。

报道称，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合、共用和开发利用，推进数码经济、数码社会规划和建设等，职能主要来源于中央网信办与中国国家发改委，以打造“数码化强国”。

公开资料显示，曹淑敏现年56岁，河北辛集人，她本硕均毕业于北京航空航天大学，长期在电信领域工作，曾历任信息产业部电信研究院第二事业部副主任、通信技术体制与标准研究所所长，信息产业部电信研究院副院长，工业和信息化部电信研究院副院长，中国信息通信研究院院长等职。

2016年8月，曹淑敏调任江西省鹰潭市委副书记，副市长、代市长，同年11月当选市长。2017年1月，她任鹰潭市委书记。

2017年12月，曹淑敏调任北京航空航天大学党委书记，升副部长级。2018年11月，她开始兼任全国妇联副主席。

2021年12月，曹淑敏任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任，并在2022年1月兼任国家互联网信息办公室副主任。她也是第十八届、十九届、二十届中央候补委员。