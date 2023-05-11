台民意基金会董事长：蔡英文执政七年没功劳也有苦劳

台湾民意基金会董事长游盈隆认为，该机构发布的最新民调显示，台湾总统蔡英文执政七年有浓浓的“没有功劳也有苦劳”味道。

台湾民意基金会星期四（5月11日）公布“台湾民众对总统蔡英文执政七年的评价”民调，结果显示总平均成绩是60.29分。游盈隆说，这传达了一个重要信息，即对于总统蔡英文执政七年，全民总评价是勉强及格，有浓浓的“没有功劳也有苦劳”味道。

民调细项显示，28.9%受访者觉得蔡英文执政七年成绩非常好，给80分以上；13.9%觉得还算好，给61至79分；18.9%觉得普普通通，给60分；16%觉得不太好，给50至59分；18.6%觉得一点也不好，给0至49分。

从政党支持倾向来看，不同政党支持者，对蔡英文执政七年的表现，有截然不同的观感与评价。具体地说，民进党支持者给出平均分数79.47分；国民党支持者给出平均分数45.15分；民众党支持者给出平均分数48.05分；时代力量支持者给出平均分数65.26 分；中性选民给出平均分数57.05分。

游盈隆说，对蔡英文执政七年的表现，台湾民众呈现五光十色的观感与评价，因年龄、教育、省籍、阶级、政党及居住地的不同而不同，这本是一个多元民主社会的常态。但对一个执政已经七年，并期盼获得接下来四年或更久执政机会的政党而言，眼前整体民意反应的确有诸多值得反省警惕之处。

这次调查访问期间是5月8日和9日；对象是以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1076人；抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。