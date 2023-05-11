香港独角兽客路据报明年赴美上市筹集4亿美元

香港独角兽客路（Klook）据报拟明年到美国上市，集资约3至4亿美元（下同，3.98至5.3亿新元）。客路受询时回应，不评论市场传闻。

路孚特IFR星期三（5月10日）报道，客路计划在赴美上市前，于今年下半年进行新一轮融资，筹集约2亿美元，并于明年完成3至4亿美元上市大计。客路回复《星岛日报》询问时说，对于市场传闻及推测，不会作出任何评论。

星岛日报报道称，客路在2021年疫情期间完成E轮融资，筹得2亿美元，由思柏投资领投，并获得红杉资本中国、软银愿景基金、博裕资本继续注资，以及新投资者支持。该公司在2018年晋身为独角兽，即估值超过10亿美元。

客路由投行出身的林照围及王志豪，以及任职过科技公司的熊小康，在2014年共同创办，皆因林照围及王志豪同游尼泊尔，体会到活动预订的不便，公司名称含意为“Keep Looking”。据客路官网显示，该公司目前提供超过400个目的地，逾10万项活动选择，让用户预订各种旅行体验和服务，包括世界各地热门景点、一天旅游团等。

目前客路的主要竞争对手为台湾旅游体验平台KKday，美国同类型的上市公司则包括猫途鹰（Tripadvisor）、智游网（Expedia）及Booking Holdings等，均于纳斯达克交易所上市。值得留意的是，猫途鹰是由智游网分拆出来的，Booking Holdings旗下有安可达（Agoda）。

博威环球资产管理金融首席分析师聂振邦说，大多数香港上市公司倾向中国大陆市场，但客路的客户包括香港、新加坡及曼谷等，不只是局限于大陆，所以该公司赴美上市可吸引海外投资者及提升国际知名度。他续称，虽然今年美国新股市场较去年差，但气氛仍较香港股市好，所以赴美上市有利集资。不过，目前已有数家旅游平台公司在美挂牌，客路上市热度要视乎其估值及定位。