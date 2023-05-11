美监管机构称对中国公司的审计工作存在重大缺陷

美国上市公司会计监管委员会（PCAOB）在中国大陆和香港进行的首次检查中发现了重大审计缺陷，称毕马威（KPMG）和普华永道（PwC）的当地分支机构在对该地区的美国上市公司进行审计时没有达到标准。

据《华尔街日报》报道，这家美国审计监督机构于去年秋天完成了对中国当地审计公司的首轮检查，此前中国监管机构多年来出于国家安全顾虑一直拒绝接受此类检查。PCAOB职员从香港返回美国后，该监管机构于去年12月称已获得全面检查这些公司的权限。

根据2020年签署的一项美国法律，如果公司的审计机构连续三年不接受PCAOB的检查，超过200家中国公司一度面临从美国证券交易所退市的风险。PCAOB获得检查的权限重置了这些公司面临的三年退市时间表。

报道称，这次具有里程碑意义的行程检查了两家会计师事务所：中国大陆的毕马威华振会计师事务所和香港普华永道对八家公司进行的会计工作，其中包括国有企业和敏感行业的公司。PCAOB的检查小组从这两家会计师事务所挑选了某些已完成的审计底稿进行检查。该机构没有在其检查报告中列明被选中的公司。

PCAOB主席威廉斯（Erica Williams）说，PCAOB对设在大陆和香港的其他公司的检查已经开始进入实地阶段。到今年年底，PCAOB将对在美国上市且由中国机构审计的所有公司中市值占比99%的公司进行审计工作检查，在去年的一轮检查之后，这一比例为40%。检查对象将包括安永会计师事务所（Ernst & Young）和德勤会计师行（Deloitte）的本地分支机构以及其他设在中国的公司。

PCAOB星期三（5月10日）发布的检查报告显示，毕马威出现审计缺陷的比率为100%，这意味着被挑出检查的四份审计底稿都存在缺陷。普华永道的审计缺陷率为75%，这意味着被挑出检查的四份审计底稿有三份存在问题。威廉斯说，PCAOB发现了“不可接受”的缺陷水平。

例如，毕马威在对一家未透露名称的客户公司进行审计时发现日记帐分录中存在欺诈风险。但PCAOB说，该审计公司没有充分检验客户的日记帐分录，因为检验流程仅限于日记帐分录列表中某些符合欺诈标准的条目。PCAOB说，该公司将检验流程仅限于这些日记帐分录的做法缺乏合理的理由。

威廉斯说：“我们发现了这么多的缺陷，这确实是一个迹象，说明检查过程是有效的，现在我们可以着手追究公司的责任，提高审计质量，这就是我们要做的。”

普华永道香港称，该公司承诺持续改进，正在配合PCAOB的检查，解决所提出的问题。该公司说：“虽然PCAOB提出了一些问题，但报告也指出，就所检查的审计工作而言，未发现任何对财务报表的错误意见。”该公司说，将继续致力于提高审计质量。

毕马威华振说，认可PCAOB的调查结果，并且该公司已经采取措施解决所发现的问题。毕马威华振说：“审计质量是我们业务的根本，我们将继续在创新、技术、人员和培训方面大量投入，以打造更强大、更具韧性的审计业务。”

威廉斯说，在中国公司审计工作中发现的许多潜在缺陷与该机构在全球其他地方进行的首次检查中遇到的问题类似。

据报道，PCAOB不仅有权检查审计公司并制定审计标准，还能对公司的其他违规行为（不一定与检查结果相关）进行惩戒。目前不清楚PCAOB是否会对这两家最新接受检查的会计师事务所采取执法行动。