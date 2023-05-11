王沪宁出席对台工作会议：恢复两岸交流 同台湾各阶层交朋友

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁在中共2023年对台工作会议上，除了重申坚持一个中国原则和“九二共识”等，也强调要逐步恢复扩大两岸交流，同台湾各阶层人士交朋友，以及开展调查研究，推动对台工作高质量发展。

新华社星期三（5月10日）报道，2023年对台工作会议5月9日至10日在北京召开。王沪宁出席会议时说，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大决策部署和新时代党解决台湾问题的总体方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中，坚定不移推进祖国统一大业。

他强调，必须完整、准确、全面贯彻落实“新时代党解决台湾问题的总体方略”，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。

王沪宁还说，要坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。要秉持“两岸一家亲”理念，尊重、关爱、造福台湾同胞，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，持续深化两岸融合发展。要逐步恢复扩大两岸交流，同台湾各阶层人士交朋友，促进两岸同胞心灵契合。

他也强调，要坚决反对“台独”分裂活动和外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整；加强中共对对台工作的全面领导，深入开展调查研究，推动对台工作高质量发展。

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅主持会议。中央党政军群有关部门和各地有关负责人出席会议。

今年的中共中央对台工作会的时间点较往年有所延后，过去多数是在全国两会前召开，今年延迟到5月举行，较为罕见。