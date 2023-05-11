中国粮储局：国产大豆供应充足 进口大豆粮源充足

中国国家粮食和物资储备局官员强调，当前中国国产大豆供应充足，进口大豆粮源充足，市场购销总体平稳。

据澎湃新闻报道，中国国家粮食和物资储备局副局长卢景波星期四（5月11日）在新闻发布会上说，中国大豆市场供应有国产和进口两个来源渠道，国产大豆主要用于食用，年消费量1300-1500万吨，国内产量完全能够满足需求；进口大豆主要用作榨油和饲用，榨油以后的豆粕用作饲料生产原料。

卢景波说，当前中国大豆市场情况可概括为“两个充足、一个平稳”，即国产大豆供应充足，进口大豆粮源充足，市场购销总体平稳。

他进一步谈到，从国内看，2022年中国大豆产量创历史新高，超过2000万吨，满足食用消费后还有500万吨左右节余；进口方面，全球大豆供求关系比较宽松，为中国统筹利用国际国内两个市场，满足国内消费打下良好基础。

从市场购销看，3月底大豆旺季收购工作结束，主产区入统企业累计收购新豆418万吨，同比增加171万吨。同时，前期有关部门在黑龙江、内蒙古大豆主产区启动新季国产大豆收购工作，稳定了市场预期。

对于如何增强大豆消费供应链的稳定性和韧性，卢景波谈到有关部门采取的一些措施，包括提高国产大豆生产水平和供给能力，完善大豆生产者补贴相关政策措施，让农民种植大豆有收益、得实惠。

另外，官方也实施农产品加工提升行动，引导大型企业发展精深加工，打造国产大豆知名品牌；并倡导居民健康饮食，引导食用植物油健康消费等。

卢景波还说，中国也通过稳定进口，加强国际合作，在稳定传统豆源市场的同时开拓新兴豆源市场，推动进口来源多元化。