片仔癀副总经理刘丛盛被查：曾掌管营销、质量部门

中国福建漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理刘丛盛涉嫌严重违纪违法被查。

漳州纪委监委微信公众号星期三（5月10日）深夜发布上述消息，称刘丛盛目前正接受漳州市纪委监委纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，片仔癀公司星期四（5月11日）午间发布公告披露此事，并称截至公告披露日，公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职。

片仔癀称，将尽快对刘丛盛原负责的业务做好妥善安排，使公司的正常生产经营不受该事项影响。截至公告披露日，公司尚未知悉刘丛盛被调查的具体原因，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

据片仔癀公告，刘丛盛今年54岁，在片仔癀工作超过30年，曾任国内市场部主任、市场策划部主任、产品销售部主任、营销中心副主任、总经理助理等职务。

2020年10月至2022年1月，刘丛盛任公司副总经理兼质量负责人；2022年1月至2022年8月，任公司董事、副总经理兼质量负责人，2022年8月至今，任公司董事、副总经理兼研究院院长兼质量负责人。

根据片仔癀公告，刘丛盛在去年6月以增补形式成为片仔癀的董事。片仔癀2022年年报显示，刘丛盛的2022年的税前收入为52.95万元（人民币，约10万新元），并未持股片仔癀。

素有“中药茅”之称的片仔癀刚刚在本月5日发布提价通知，称鉴于主要原料及人工成本上涨等原因，片仔癀锭剂中国国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒（约46新元）。

此次提价是片仔癀时隔三年来再度宣布调价，也是历史上最大涨幅。

片仔癀成立于1999年，2003年在上交所上市，2006年成为经中国商务部认定的首批“中华老字号”企业之一，控股股东为漳州市九龙江集团有限公司，实际控制人为漳州市国有资产监督管理委员会。

该公司旗下最著名的产品是与企业同名的片仔癀系列产品，其中片仔癀锭剂是其经典产品。

片仔癀股价星期四早盘短暂冲高后跌逾1%，股价维持在300元/股上方，总市值仍超过1800亿元。