亚投行行长称人民币越重要 不意味着美元会被替代

亚洲基础设施投资银行首任行长兼董事会主席金立群说，不要认为人民币越来越重要就会替代美元，“我认为那是不可能的”。

综合《明报》和凤凰网科技报道，“BEYOND Expo 2023”博览会星期三（5月10日）在澳门开幕，在专题讨论环节中，阿里巴巴联合创始人兼董事会执行副主席蔡崇信向金立群提出了有关美元是否会被取代的问题。

金立群说，美元的重要性会变，不过它仍是国际储备货币。他强调：“人民币要做的就是帮助你（美元），而不是取代你（美元）。”

金立群也说：“为什么中国的人民币越来越重要，就会替代美元？我认为那是不可能的。我现在不想预测。但美元的临界点确实取决于几个因素，其中包括人民币和亚洲其他货币的升值。”

他指出，除非整个美国破产，美元才会被“摧毁”，并称人民币其实是与美元和其他货币更紧密地合作，维持国际贸易和投资秩序。

另据彭博社5月4日报道，过去一年来，中国政府不断地签署各种协议来扩大人民币使用范围，与俄罗斯、沙特阿拉伯、巴西，甚至法国，都签下新的协议。

报道称，中美两个经济巨头之间的敌对已然多发，在贸易、TikTok和先进技术等领域争执不断。对俄罗斯的强硬制裁，使得美国把美元武器化的意图昭然若揭。总体而言，这些因素带给人民币的推动作用，可能比中国政府之前10年努力的成效还大。