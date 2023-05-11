蔡英文：台湾让世界看到不分性别守护家园决心

台湾总统蔡英文星期四（5月11日）上午到桃园市视导后备旅第二营教召训练时强调，台湾身处全球民主防线的最前缘，“我们要团结一致，让世界看见，不分性别，守护国家的决心”。

据台湾总统府官网消息，蔡英文星期四上午抵达高山顶营区后，首先到实距离靶场，视导步枪实弹射击训练；接着前往野战教室，观看弹着分析授课、射击预习等同步训练情形，并听取雷射指示器介绍与使用说明。蔡英文也颁发加菜金，感谢所有官兵及召员战备训练辛劳。

蔡英文在致词时说，这次教召以实兵实装的方式，让各位在防卫作战中，处置各种战斗状况，“我们的原则是就地动员，就地作战，让每一位参加教召的人，都有能力守护自己的家园”。

蔡英文也说，这也是“我们第一次有女性后备军人加入教召训练。这次有14位女性退伍士官兵，自愿参加教召”。这些女性士官兵，有人特地向公司请假来报到，有人暂时离开孩子身边，希望以实际行动，为保护台湾尽一分心力。有位女上兵也说“有国才有家，所以今天就是来保家卫国”。

蔡英文最后说，各位女性退伍士官兵的加入，不仅增强后备军人的战力，更强化了后勤体系。她吁请国防部借由这次女性士官兵参训的经验，检讨和调整相关配套措施，并期待未来有更多女性士官兵一起加入训练。