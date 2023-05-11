台加签署备忘录深化公卫合作

台湾与加拿大签署了解备忘录，深化公卫合作。

据台湾外交部官网消息，台湾与加拿大星期二（5月9日）签署卫生合作了解备忘录，为双方卫生合作立下新里程碑。该备忘录由台驻加拿大代表曾厚仁与加拿大驻台北贸易办事处（CTOT）代表倪杰民（Jim Nickel）以视讯方式完成异地签署，加拿大联邦公共卫生署（PHAC）、全球事务部（GAC）、台湾卫生福利部及外交部均参与见证。

曾厚仁致词时说，卫生合作了解备忘录是台加合作的新里程碑，反映双方关系持续深化、友好。双方推动卫生合作，不仅契合加国的印太战略愿景，同时更呼应台加所共享的价值与理念，期待未来透过专业领域的实质合作，共同为全球公卫事务作出贡献。

倪杰民致词时说，乐见台湾与加拿大持续深化实质合作，此备忘录将为双方人民带来健康与福祉，未来透过卫生部门更密切的合作，双方的专业技术及经验交流将更加频密，以共同建构应变全球公卫事件的能力。

台湾外交部称，双方未来将能更有效率推动卫生事务合作，增强彼此因应公卫事件的韧性，同时也再度彰显台加不断强化实质合作的伙伴关系。

另据台湾《自由时报》报道，台湾外交部北美司司长徐佑典星期四（11日）在例行记者会上说，台加卫生合作了解备忘录象征台加公卫合作迈入新阶段，双方首次在公卫领域建立系统性、制度化的合作，也是双方跨部会同心协力的成果。台湾有信心、也有能力在国际公卫上持续贡献，期待未来与加方及相关部会协同合作，不断提升人民卫生福祉，并持续深化台加伙伴关系及共同利益。

徐佑典说，加拿大卑诗省政府5月5日正式公布，在台湾设立贸易暨投资代表办公室（Trade and Investment Representative office），指出台湾极具投资潜力，并将台湾列为卑诗省重点出口市场，优先与台在农业食品、洁净能源与科技、林业、制造业、资通讯产业及生物科技等领域合作，以配合其贸易多元化政策，避免受到全球供应链中断或不稳定的影响。

台加也在今年2月共同宣布启动投资促进及保障协议（FIPA）谈判，首次实体谈判上月于台北登场。