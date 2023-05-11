台湾宣布将停止与萨尔瓦多自贸协定

台湾行政院宣布，将从下星期一（5月15日）起停止与萨尔瓦多之间的自由贸易协定。

台湾行政院星期四（5月11日）在官网公告，台行政院会当天通过经济部、财政部与外交部会衔函送台湾将自5月15日起停止与萨尔瓦多共和国间施行的“中华民国（台湾）与萨尔瓦多共和国暨洪都拉斯共和国自由贸易协定”，将函请立法院审议。

台行政院长陈建仁说，台湾与萨国间的台萨洪自由贸易协定（FTA）停止施行，对台湾整体贸易虽影响有限，但仍请相关部会持续协助台湾业者，拓销或改向其他与台签署FTA国家采购。

陈建仁指出，本案将于今年5月15日生效，请经济部等部会积极与立法院朝野各党团沟通协调，早日完成相关法制程序。

中美洲国家萨尔瓦多2018年8月与中国大陆建交。台湾民进党政府在萨尔瓦多与北京正式建交前，率先对外宣布与萨国断交。台湾当局早在2018年6月获悉萨尔瓦多有意与大陆协商建交，台湾外长吴钊燮随后亲赴萨国试图稳固邦谊，但仍无法扭转局势。

萨尔瓦多最高法院宪法法庭去年11月公告，宣布针对萨尔瓦多同台湾自贸协定的保护措施失效。此举标志着萨台自贸协定彻底废除。

另一中美洲国家洪都拉斯今年3月26日宣布与台湾断交后，与中国大陆宣布建交。蔡英文担任台湾总统七年之间与九国断交，剩下13个邦交国。