重庆姐弟坠亡案二审维持原判

备受关注的“重庆姐弟坠亡案”二审宣判，法院维持对张波、叶诚尘两人的死刑判决。

据新华社报道，重庆市高级人民法院星期四（5月11日）上午对张波、叶诚尘故意杀人上诉一案进行二审公开宣判。

重庆市第五中级人民法院一审认定：张波在婚姻存续期间，与叶诚尘建立不正当男女关系。2020年2月，张波与陈某某离婚，叶诚尘明知张波的子女张某甲和张某乙将由陈某某抚养，仍视其为自己与张波结婚的障碍。张波和叶诚尘共谋采用制造意外高坠的方式杀害张某甲和张某乙。

其后，叶诚尘多次催促、逼迫张波作案，并限定作案期限。2020年11月2日15时30分许，张波将正在次卧飘窗窗台玩耍的张某甲和张某乙双腿抱住一起从飘窗扔到楼下，致二人死亡。

重庆市第五中级人民法院2021年12月28日以故意杀人罪，判处张波、叶诚尘死刑，剥夺政治权利终身。

宣判后，张波、叶诚尘提出上诉。重庆市高级人民法院于今年4月6日进行了公开开庭审理。经审理查明的事实与一审一致。重庆市高级人民法院认为，张波、叶诚尘的行为均已构成故意杀人罪。张波直接实施杀人行为，叶诚尘在决定杀害两名儿童、采用制造意外高坠方式作案、催促逼迫张波实施杀人、追求被害儿童死亡等方面更为积极主动，二人在共同犯罪中地位、作用相当，均系主犯。

重庆高院认为，张波、叶诚尘罔顾国法天理人情，严重挑战法律和伦理底线、践踏社会良知，其作案动机特别卑劣，作案手段特别残忍，犯罪情节特别恶劣，犯罪后果极其严重，主观恶性极深，社会影响极坏，应依法从严惩处。张波、叶诚尘及其辩护人提出张波没有实施杀人行为、叶诚尘没有逼迫和催促张波作案、原判量刑过重等上诉理由和辩护意见与二审查明的事实不符，依法不予采纳。

重庆高院认为，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。裁定驳回上诉，维持原判。对张波、叶诚尘的死刑裁定依法报请最高人民法院核准。