朱立伦：国民党下周三确定2024总统候选人

台湾在野的国民党主席朱立伦宣布，蓝营将于下星期三（5月17日）确定2024年总统候选人。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网报道，国民党主席朱立伦星期四（11日）上午受访时说，下周非常重要，国民党将推出最强的总统候选人。

对于有民调显示如果同样对上民进党总统参选人赖清德与民众党总统参选人柯文哲，鸿海集团前董事长郭台铭的民调支持度都要比新北市长侯友宜高一点，朱立伦对此回应，国民党将参考每一份民调，但会相信一些长期以来的民调趋势，对于某些民调机构是否有带风向或特定立场，也会加以考量。

针对媒体追问如果侯、郭两人民调接近，最后仍征召侯友宜，是否担心郭台铭出走？朱立伦说，不管是郭台铭，还是侯友宜，大家都有共同的信心和决心要团结努力，共同面对2024年总统选战，也一定会支持国民党最后征召的候选人。

他说，国民党也不会相信任何见缝插针，任何破坏团结的事情也都不要做，最后一定团结胜选。

至于柯文哲宣称参选到底的机率为99.99999%，是否意味非绿整合破局？朱立伦说，只要还有0.01%的机会，国民党都会全力以赴，相信大家必须团结在一起，因为台湾民众现在最期待的就是政党轮替。

他认为，民调显示有超过半数以上的人都希望政党轮替，既然大家都希望政党轮替，让台湾真正的民意展现出来，就必须团结在一起。