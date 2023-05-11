中国与厄瓜多尔签署自由贸易协定

中国与拉美国家厄瓜多尔正式签署自由贸易协定，厄瓜多尔成为继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后，中国在拉美地区的第四个自贸伙伴。

据中国商务部网站消息，中国商务部部长王文涛星期四（5月11日）与厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长普拉多，分别代表本国政府、通过视频方式正式签署《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》(以下简称中厄自贸协定)。

中国商务部国际司负责人说，商签中厄自贸协定是两国领导人达成的重要共识。谈判于2022年2月启动，经过一年的磋商，在今年2月宣布结束谈判。此后双方共同完成协定文本的法律审核和翻译等准备工作，分别履行各自国内程序，5月11日正式签署协定。

协定签署后，双方将分别履行各自国内程序，推动协定早日生效实施。

商务部国际司负责人介绍，中国是厄瓜多尔第二大贸易伙伴，厄瓜多尔则是中国在拉美地区重要的经贸伙伴和农渔能矿产品进口来源地，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。中厄双边贸易额去年达131亿美元（约174亿新元），同比增长19.7%，连续两年增幅超过两位数。

中国商务部称，根据货物贸易关税减让安排，中厄双方将分别对90%的税目相互取消关税，其中，约60%的税目在协定生效后立即取消关税。

在具体产品方面，中方实施零关税的产品将全面覆盖厄方主要出口产品，协定生效后，厄产的香蕉、白虾、鱼、鱼油、鲜花和干花、可可和咖啡等产品进入中国市场时，关税将从目前的5%-20%逐步降至零。

厄方也将对中方主要出口产品实施零关税，协定生效后，中国产的塑料制品、化学纤维、钢铁制品、机械器具、电气设备、家具装饰、汽车及零部件等大多数产品进入厄方市场时，关税将在目前5%-40%的基础上逐步削减取消。

商务部还说，中厄自贸协定是中国对外签署的第20个自贸协定，厄瓜多尔成为中国第27个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美地区的第四个自贸伙伴。