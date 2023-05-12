宋涛见连胜文：坚持九二共识 推动两岸和平

中国国台办主任宋涛星期四（5月11日）会见到访陕西扫墓的国民党副主席连胜文时表示，要坚持“九二共识”、反对“台独”，维护台海和平稳定，推动两岸关系和平发展。

据新华社报道，宋涛星期四在西安会见连胜文，并请连胜文代为转达中共总书记、中国国家主席习近平对前国民党主席连战的问候。

宋涛说，习近平指出，台湾是中国的台湾。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。要坚持“九二共识”、反对“台独”分裂行径和外部势力干涉，维护台海和平稳定，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业，为两岸同胞谋福祉，为中华民族谋复兴。对所有为两岸关系和平发展作出贡献的台湾同胞，历史和人民不会忘记。

新华社新闻稿说，连胜文转达连战对习近平的问候，表示两岸应坚持“九二共识”、反对“台独”，加强交流合作，维护台海和平，造福两岸同胞。

据台湾《联合报》报道，连胜文办公室星期三发出新闻稿称，连胜文与姊弟将于10日下午启程飞往陕西西安，为来自于台湾台南，长眠于西安的曾祖母沈太夫人扫墓祭祖。

连胜文办公室表示，连胜文的曾祖父连雅堂长眠于新北市泰山，而曾祖母则安葬于陝西西安清凉寺。因此从2005年连战和平之旅之后，连氏家族每年都会派遣连氏兄弟姊妹轮流前往西安扫墓。而过去四年因受疫情影响，无法前行，因此在中国大陆解封后即安排此行前往祭拜先人。

连胜文办公室指出，由于两岸直航航点尚未全面开放，必须透过转机的方式前往西安，预计全程四天即返台。也由于行程短暂匆促、转机费时，没有多余的时间前往拜会各地因疫情而多年不见的朋友，连胜文也在此表达歉意，希望未来有机会再行前往拜访。