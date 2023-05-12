港媒：秦刚7月将访问澳大利亚

中澳关系回暖、澳大利亚贸易部长访华之际，香港媒体引述知情人士称，中国国务委员兼外长秦刚将在7月访问澳大利亚。

《南华早报》星期五（5月12日）引述一名接近中国政府的知情人士和一位澳大利亚学者报道，秦刚的出访是对去年12月澳大利亚外长黄英贤访华的对等访问（reciprocal visit），也是中澳两国近期一系列高调的政治和贸易相关互动中的最新行动。

悉尼科技大学（University of Technology Sydney）澳中关系研究院院长劳伦森（James Laurenceson）透露，秦刚此行将聚焦2023年澳中外交与战略对话。他也预计，中国对澳洲大麦关税将在三个月内取消，并为两国处理葡萄酒、龙虾等贸易关税问题提供参照。

接近中国政府的消息人士确认了秦刚出访澳洲的时间，但没有提供更多细节。

秦刚今年3月在印度举行的20国集团（G20）外长会议上，曾与黄英贤会面。

目前，澳大利亚贸易部长法瑞尔在星期四至星期六（5月11日至13日）之间访华，并在星期五（5月12日）与中国商务部部长王文涛共同主持第16届中澳部长级经济联委会。该会议2017年后因中澳关系遇冷而暂停，这也是2019年以来中澳最高级别贸易官员面对面会谈。

法瑞尔启程前称，将大力倡导全面恢复澳洲对中国畅通无阻的出口；中国商务部则呼吁两国推动中澳经贸务实合作向前发展。

中澳关系自2018年急转直下，两国在经贸领域的交锋过去三年显著升温。澳洲对中国进口的铁道轮毂、不锈钢水槽等产品采取反倾销和反补贴措施；中国则限制进口澳洲的煤炭、大麦、红酒、龙虾等商品，并在2021年5月宣布无限期暂停中国国家发展和改革委员会与澳大洲联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下的一切活动。

澳洲总理阿尔巴尼斯去年5月上任后，两国关系出现回暖迹象；阿尔巴尼斯和中国国家主席习近平2022年11月在印尼峇里岛举行会谈后，双方高层官员半年来逐步恢复接触。有分析认为，法瑞尔此次行程可能为阿尔巴尼斯年底访华铺路。