中芯国际一季度净利下滑44%

受晶圆销售量减少等影响，中国芯片制造商中芯国际今年第一季度营收同比下滑13.9%，净利润同比下滑44.0%。公司称，第二季度营收有望触底回升，但复苏前景仍不明朗，依然维持销售收入同比降幅为低十位数的全年指引。

据澎湃新闻报道，中芯国际星期四（5月11日）披露的一季度业绩显示，期内营业收入为102亿元（人民币，下同，约19.5亿新元），较上年同期下滑13.9%，以美元计下滑9.8%；净利润为15.9亿元，同比下滑44.0%；归母净利润为8.76亿元，同比下滑66.3%，毛利率为20.8%。

中芯国际称，净利下滑主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。公司称，一季度的销售收入略好于指引，毛利率处于指引的上部。据报道，中芯国际此前给出的一季度业绩指引为收入预计环比下降10%到12%，毛利率预计降至19%到21%之间。

中芯国际预计，今年二季度预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19%到21%之间。

公司称，展望2023全年，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变，也就是销售收入同比降幅为低十位数， 毛利率在20%左右。

受市场需求减弱和美国去年10月针对中国半导体业的出口管制限制，中芯国际的营收从去年第四季度起下滑，终结了此前连续七个季度的增长。