美媒：人才稀缺恐动摇台积电领先地位

美媒报道称，台湾工程师为台积电成为全球晶圆代工巨头打下基础，但在台湾出生率骤降的趋势下，人才稀缺，且人才对投入半导体产业兴趣缺缺，恐怕将动摇台积电在全球领先的地位。

据美国《纽约时报》星期四（5月11日）报道，31岁的李姓工程师在台积电工作时，曾因电脑病毒瘫痪机器连续48小时上班来解决问题。多年来，他日以继夜待命，但在2021年，历经五年的奔波，他已开始害怕电话铃声响起。尽管每年320万元（新台币，约13万8600新元）的薪酬令人称羡，但这不足以说服他留下。

目前已离开台积电的他说，时下台湾年轻人比较难以忍受晶圆厂劳累的工作，台积电的职位不再像以前那样光鲜亮丽。

报道称，过去10年里，台积电在晶片竞赛中，超越英特尔和三星等对手，在全球占据领先地位，台湾工程师是关键之一，人才与台积电的成功交织在一起。在这期间，台积电员工增长了近70%，但台湾的出生率骤降了一半。同时，台积电还得与谷歌等互联网公司和荷兰的ASML等外国半导体公司抢人才，而这些外国公司往往能提供更好的工作生活平衡以及免费食物等福利。

如今，台湾半导体行业的许多高层人士担心，台湾恐怕支撑不了半导体产业对新一代工程师不断增长的需求。人口萎缩、苛刻的工作文化和大量竞争激烈的技术工作意味着半导体人才会变得越来越稀缺。

这一影响将是深远的。一些军事战略家认为，台积电在晶片领域的主导地位是台湾抵御北京武力攻击的保障，部分原因是美国将需要保卫自身供应链中如此重要的一环。

台积电高层多年来也在捍卫有助自身壮大的高要求职场文化。台积电创办人张忠谋近期强调台积电的军事纪律，例如公司半夜会打电话叫醒员工上班。但台积电董事长刘德音近年也多次坦言，台湾半导体产业面对的最大挑战是人才短缺。

为此，台积电已调整策略，扩大征才管道并调高拥有硕士学位的员工底薪。同时，台积电在每年3月传统招聘季前半年，就开始展开招聘活动，甚至开启线上课程向高中生传授半导体基本知识。

曾任台积电研发副总经理的台湾清华大学半导体研究学院院长林本坚说，许多企业因为难以找到合适人选，求才时没有很挑剔，甚至电机或资讯工程背景都不再是必要条件。

在刘德音、联发科董事长蔡明介等行业大咖呼吁下，台湾在2021年设立了四所半导体学院，清大是其中之一。台湾总统蔡英文当年12月出席清华半导体研究学院揭牌典礼时说，台湾在半导体人才培育上“是跟时间在赛跑”。