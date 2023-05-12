台民调：近半数选民不乐见民进党继续执政

一项最新民调显示，近半数台湾民众并不乐见民进党继续执政，其中被认为绿营票仓的台南，乐见与不乐见的民众差距只在误差范围内。

台湾民意基金会星期四（5月11日）公布的最新民调中，针对2024年台湾总统大选“是否乐见（欢喜见到）民进党再次赢得大选，继续执政？”的问题，19.7%的台湾民众表示非常乐见、22%还算乐见；19.5%不太乐见，27.8%一点也不乐见；9%没意见，2.1%不知道、拒答。不乐见者（47.3%）比乐见者（41.7%）多5.6个百分点。

经交叉分析，年龄方面，25至64岁选民过半数不乐见2024民进党继续执政。20至24岁的选民当中，乐见与不乐见旗鼓相当，65岁及以上则是一面倒乐见。

从教育背景看，初/国中及以下教育程度的选民，一面倒乐见民进党继续执政；高中/高职及以上教育程度选民，则一面倒不乐见，而高中/高职及以上教育程度选民约占总人口数的76.9%。

省籍族群方面，不同族群对2024是否乐见民进党继续执政，有不同的态度，多数河洛人乐见、但多数客家人及外省人不乐见。

若从传统台湾地缘政治角度来看，过半数选民不乐见民进党再度执政的地区有台北市、桃竹苗、中彰投和基宜花东金马；新北市和高雄市是多数乐见；云嘉南则是乐见与不乐见旗鼓相当。其中，台南市约四成三民众乐见民进党继续执政，但也有四成二不乐见。

从政党支持倾向看，民进党支持者中，高达九成一的选民乐见民进党继续执政；国民党和民众党则分别只有一成一、一成二乐见；时代力量支持者中，五成一乐见、三成四不乐见；台湾基进支持者中，八成乐见、一成五不乐见；中性选民部分，二成六乐见，四成三不乐见。

民调分析，青、壮、中年选民、高中/高职及以上教育程度选民接过半数不乐见，以及中性选民一面倒不乐见的现象相当惊人，意味着严重政治后果可能降临，后续发展值得密切观察。

本次调查由台湾民意基金会会长游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析。访问期间是5月8到9日两天，有效样本1076人；抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。