李嘉诚减持邮储银行套现1.2亿港元

香港首富李嘉诚星期四（5月11日）减持套现邮储银行价值1.2亿港元（约2000万新元）的股票。

据香港中通社报道，香港联交所星期四最新资料显示，李嘉诚基金会减持邮储银行2249.30万股H股，每股作价5.43港元，总金额约1.22亿港元。李嘉诚基金会此次减持后持有邮储银行H股由20.03亿股降至19.80亿股，持股比例从10.08%降至9.97%。

消息传出后，5月11日，邮储银行微跌0.58%，收报5.16港元，市值为5116.7亿港元。

对于李嘉诚此次减持，邮储银行投资者关系管理相关人士向澎湃新闻表示，李嘉诚基金会与邮储银行一直保持着良好的关系，基金会对邮储银行的经营发展并无意见。基金会成立旨在推动慈善公益项目，投资所得收益全部用于慈善用途，本次基金会减持邮储银行股份是日常财务安排。

李嘉诚去年也曾减持邮储银行。香港交易所股权披露显示，李嘉诚基金会在2022年9月29日在场内减持5万股邮储银行H股，每股均价为4.71港元，涉资约23.55万港元。减持后，李嘉诚基金会对邮储银行的持股量降至21.84亿股。这是李嘉诚基金会首次披露减持邮储银行。

邮储银行于2012年1月整体改制为股份有限公司，于2015年12月引入十家境内外战略投资者，于2016年9月在香港联交所挂牌上市，成为2016年全球最大IPO。