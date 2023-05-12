郭台铭夜会柯文哲 引“郭柯配”猜测

台湾媒体报道，正积极争取国民党提名总统候选人的鸿海创办人郭台铭，星期三（5月10日）晚间与民众党主席柯文哲会面。外界猜测两人可能时隔四年再合作。

据台湾《联合报》报道，郭台铭为争取党内征召，星期三下午结束澎湖行程返回台北后，晚间便前往柯文哲的住处，与日前宣布参选的柯文哲碰面。对此，郭台铭办公室并未承认或是否认，只表示暂不回应。

被问及与郭台铭会谈内容时，柯文哲星期五（5月12日）说，“人家要来找我们，我们也不会拒绝人家”，并称当天两人仅交换一些意见，谈话不到半个小时。

至于是否触及“郭柯配”或“蓝白合”、立委合作等话题，柯文哲则表示全没有谈到。但他也透露，自己当天曾向郭台铭询问，国民党征召比赛规则到底是什么，并直言“你连是什么都不知道，还去参加比赛”。他也说，自己无法代替郭台铭回答“没被国民党提名的下一步”，并强调郭台铭的拜会就是想表达善意。

对于会面消息被传出，柯文哲称，不是他传出来的，更不是他夫人陈佩琪传出来的，“就给你们（媒体）自己去想了”。

由于郭台铭曾在2019年找柯文哲当副手，但柯文哲没有答应。因此，郭台铭如今找柯文哲请益，是否谈及副手或合作议题，令外界关注。

柯文哲星期一（8日）上午9时30分到民众党中央党部正式登记参加2024党内总统初选，象征国民党主席朱立伦希望促成的“蓝白合”破局。不过，民众党发言人陈智菡表示，针对蓝白合与非绿大联盟一事，“空间不能说没有，但相对来说小”，并指出柯文哲99.9%会参选到底。