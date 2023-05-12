前NBA球星霍华德称“台湾是国家”引起大陆网民挞伐

美国前NBA球员霍华德因在视频中发表“台湾是一个国家”的言论，引来中国大陆网民的挞伐，还登上微博热搜榜。

这一段视频于星期三（5月10日）发表在台湾外交部的Youtube帐号，霍华德在视频中宣传邀请海外游客到台湾总统府住一晚的活动。霍华德是这项活动的宣传大使。

霍华德在视频中说：“大家好，我是德怀特·霍华德。自从我来到台湾，我对这个国家有了全新的认识。”

随后，台湾副总统赖清德出镜，并和霍华德一起宣传到总统府住一晚的活动，他在视频中扮演导演的角色。他提到，这个活动彰显“台湾是个自由的国家”。

视频发出后，霍华德因发表的言论引来了中国大陆网民的挞伐，被指责是“台独”。不少网民还呼吁霍华德出面道歉。“霍华德台独”星期五（12日）早上登上微博热搜榜，截至下午3时已累积4亿阅读量。

对此，霍华德星期五早上在台湾宜兰县受访时对此表示歉意，称伤害任何人并非他的本意；“country一词指的不一定是‘国家’，有时从一个地方到另一个地方，也会称country”。他表示，自己不想伤害任何人，台湾很棒。

霍华德称，他不是政治家，不想被涉入任何政治话题，他有言论自由，也不想伤害任何人，自己曾去遍中国各地，像是北京、上海、广州等地，“尊重中国人，也尊重台湾人”。

他说，大家都生活在这个星球上，他平等对待每一个人，爱每一个人、尊重每一个人，接下来也会继续秉持这样的理念。

过去几年NBA在中国曾多次引发争议。2019年，时任NBA休斯顿火箭队总经理莫雷在推特上表态支持2019年香港反修例运动。当年NBA在中国被禁播。

2021年，波士顿凯尔特人队的中锋坎特（Enes Kanter）谴责中国对待维吾尔族人和其他穆斯林的做法，也引起了中国民众的抗议。