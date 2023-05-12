中国驻澳大使：中澳贸易经贸关系正面临重要窗口期

中国驻澳大利亚大使肖千说，中澳两国经贸关系正面临重要窗口期，双方应共同努力，为经贸合作注入更多积极因素。澳洲贸易部长法瑞尔访华期间，中澳经贸部长可就各自关注和共同关心的议题展开深入交流，并就未来合作进行探讨。他期待法瑞尔访华进一步推动澳对华务实合作，造福双方人民。

中国商务部星期四（5月11日）发布消息，应中国商务部邀请，澳大利亚贸易部长法瑞尔于5月11日至13日访华，并在北京与中国商务部部长王文涛共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。

中国官媒《环球时报》星期五（5月12日）刊发肖千日前就当前中澳关系接受的书面专访。

在评价当前的中澳关系时，肖千在专访中说，自澳洲工党政府上台以来，在双方共同努力下，两国高层互动频繁，各领域务实合作密切，中澳关系显著改善，企稳向好。

他说，中国国家主席习近平去年11月在二十国集团（G20）峇厘岛峰会期间与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会晤。习近平在会晤中说，中澳同为亚太地区重要国家，应该改善、维护和发展好两国关系。今年以来，中澳外长秦刚和黄英贤在G20外长会期间举行了富有成果的会晤。中国外交部副部长马朝旭前不久访澳，同澳外交贸易部秘书长安思捷举行中澳外交部政治磋商。两国贸易部长举行视频会见，并在多个层级举行磋商，就大麦等贸易问题达成一定进展。

肖千说，中澳两国在经贸、科技、教育、军事、农业、执法以及地方等领域的交流与合作也在逐步重启。当前，两国关系处于发展的关键节点，双方在共同维护好两国关系发展的积极势头上具有重要共识。中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平、稳定与繁荣。中方愿同澳方共同努力，落实好两国领导人的共识，进一步改善、维护和发展好两国关系。

谈到对澳洲贸易部长法瑞尔访华的期待，肖千说， 近期中澳各领域交流合作逐步重启充分表明，双方虽然存在一些分歧，但更有沟通交流的强烈愿望和广泛深厚的共同利益。今年是中澳关系企稳向好发展的关键之年。中方愿同澳方一道，切实落实两国领导人峇厘岛会晤达成的重要共识和中澳外交与战略对话成果，本着相互尊重、互利共赢、求同存异的原则，保持高层交往，拓展互利合作，在交流合作中增信释疑，妥善管控分歧，推动中澳关系重回正轨。

对于中澳两国企业的交流，肖千说，在双方共同努力下，当前中澳两国关系企稳向好，各领域务实合作稳步推进，尤其是两国经贸合作实现解冻回暖。

他说，澳洲外长黄英贤去年底访华并与中方共同发布中澳外交与战略对话成果联合声明，双方同意重启中澳工商界首席执行官圆桌会及两国商业团组互访，受到澳大利亚企业广泛欢迎。日前，澳维州州长和西澳州州长分别成功访华，就深化两国务实合作同中方取得重要共识和切实进展。

肖千说，这些交往与合作都极大促进两国人民的理解与情谊，为中澳关系发展提供了深厚民意基础。衷心希望双方通过进一步拓展和深化各领域友好交流与互利合作，促进彼此经济繁荣和社会发展，更好造福两国和两国人民。