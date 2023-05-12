美议员吁华府制裁29名香港国安法指定法官

美国议员敦促华府制裁29名《香港国安法》指定法官，并批评这些法官破坏香港法治和司法制度。

美国会暨行政当局中国委员会（CECC）于当地时间星期四（5月11日）公布了一份由委员会幕僚撰写的报告。这份报告建议美国政府援引《香港人权与民主法》和《香港自治法》制裁29名参与审理国安案件的香港法官。

报告说，香港特首迄今已任命至少29名法官审理涉及国家安全的案件。不过，有关遴选法官的过程极不透明，特首办公室甚至拒绝透露大多数被任命者的姓名。这种缺乏透明度不仅会削弱公众对司法机构的信任，还会破坏香港的司法独立性。

CECC的幕僚引用经过媒体报道涉及国安的案件，得知并列举了29名参与审讯涉及国安法的香港各级法官的中英文名字，并在他们的名字旁边附注他们曾经主理审讯的相关案件。

报告列出的29名《香港国安法》指定法官如下：陈仲衡、陈兆恺、陈嘉信、陈庆伟、陈广池、郑念慈、张举能、周家明、朱芬龄、霍兆刚、香淑娴、关淑馨、郭伟健、林文瀚、罗德泉、李运腾、彭伟昌、彭宝琴、潘兆初、李素兰、李义、苏惠德、苏文隆、司徒敬、杜丽冰、谢沈智慧、胡雅文、严舜仪、杨振权。

报告称，香港政府透过《香港国安法》刑事检控打压反对声音，造成寒蝉效应。《香港国安法》构成平行法律体系，忽视陪审团和无罪推定等基本程序权利。而这29名法官则助长了这些系统性违规行为。

CECC同日也就香港问题举行听证会，主席史密斯（Chris Smith）点名批评香港法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭伟健，指他们损害香港法治和司法制度，有需要加以制裁。