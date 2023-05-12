特斯拉在中国召回逾110万辆汽车

由于存在踏板相关安全隐患，美国电动车巨头特斯拉将在中国召回逾110万辆汽车，包括三款进口车型以及中国国产的Model 3和Model Y。

据中国市场监管总局官网星期五（5月12日）发布的通告，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。从5月29日起，特斯拉将召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车，共计110万4622辆。

通告称，本次召回范围内的车辆，没有允许驾驶员选择能量回收制动策略；同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。以上因素叠加可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。

通告还说，本次召回活动是在中国国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司计划通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆推送新开发的功能，以降低因长时间深踩加速踏板导致速度过快引起的碰撞风险。

新开发的功能包括：（1）在不具备能量回收制动强度选择的车辆上，提供选项以允许驾驶员选择能量回收制动强度；（2）调整车辆能量回收制动策略的出厂默认状态；（3）在驾驶员长时间深度踩下加速踏板时发出提醒。

特斯拉在去年12月，也因为示廓灯软件存在缺陷，在中国市场召回了逾43万辆国产车型。据此前报道，2022年特斯拉在中国的销量约为44万辆，占当年全球销量约三分之一。