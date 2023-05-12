京东首席财务官许冉接任CEO

中国电商巨头京东集团星期四（5月11日）宣布，京东集团首席财务官（CFO）许冉升任首席执行官（CEO），负责集团各业务的日常运营和协同发展，向京东集团董事会及主席刘强东汇报。京东物流集团CFO单甦升任京东集团CFO。

据21世纪经济新闻报道，京东集团原CEO徐雷因个人原因提出退休申请，经集团董事会批准，尊重并同意徐雷退休申请。

报道引述熟悉京东人士称，“老徐退休主要是出于个人意愿，京东也充分尊重老徐的个人职业规划。”

京东在公告中说，徐雷加入京东集团十余年来，先后在京东商城、首席市场官（CMO）体系、京东零售、京东集团等多个重要岗位任职，为集团发展做出了卓越贡献。此次退休后，徐雷将作为京东集团顾问委员会首任理事长，继续参与京东集团战略、组织、业务方面重要管理和项目工作。

资料显示，许冉女士在2018年7月加入京东集团。2018年7月至2020年5月，除担任京东零售的首席财务官外，许冉也先后兼任集团财务和集团税务的部门负责人。她自2020年6月起担任京东集团首席财务官。她现在同时也担任京东科技董事。

在加入京东集团之前，许冉是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审校合伙人，先后在普华永道的北京办事处及旧金山办事处工作了近20年。她毕业于北京大学并获得理学与经济学双学士学位。

据了解，徐雷在2009年1月正式加入京东，曾历任京东商城市场营销部负责人、无线业务部负责人、京东商城营销平台体系负责人等多个职务。

2000年至2002年，徐雷就职于联想集团，2002年至2007年任职于好耶广告网络。2011年4月，他加盟鞋业巨头百丽国际控股运营的B2C网站优购网上鞋城。2013年，徐雷回归京东商城，2016年中担任京东集团高级副总裁，2017年4月担任京东集团CMO。

2019年，徐雷担任京东零售集团CEO，2021年徐雷升任京东集团总裁。2022年，刘强东卸任京东集团CEO，交由徐雷担任。

此外，京东星期四公布的首季财报显示，京东集团一季度收入2430亿元人民币（下同，466亿新元），同比增长1.4%并超出预期。其中服务收入为474亿元，同比增加34.5%。净利润方面，2023年第一季京东归母净利润为63亿元，去年同期则为净损失30亿元。非美国通用会计准则下，京东第一季归母净利润76亿元，同比增长88.3%。