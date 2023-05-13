秦刚：“新冷战”只会带来更大灾难

中国国务委员兼外长秦刚星期五（5月12日）在奥斯陆说，“新冷战”只会带来更大灾难，严重损害中欧人民和世界人民的利益。中欧应共同反对“新冷战”，带头推进大国协调和良性互动，把力量和资源用到促进共同发展和繁荣上来。

根据中国外交部官网发布的新闻稿，秦刚当天同挪威外交大臣维特费尔特共同会见记者时说，中国和欧洲是具有世界影响的两大力量、两大市场、两大文明。通过此次访问，他深切感到欧方加强对华沟通协调、推进互利合作的积极意愿。

对于中欧关系如何持续稳定发展，秦刚提出，一是要坚持包容的世界观。中欧应该尊重和支持各国人民自主选择的发展道路，共同积极回应国际社会的普遍关切。战后国际秩序必须维护，真正的多边主义必须坚持。

二是坚持进步的历史观。秦刚指出，国际社会最需要的是和平发展，是公平正义，是前进而不是倒退。冷战是人类的悲剧，“新冷战”只会带来更大灾难，严重损害中欧人民和世界人民的利益，严重冲击多边主义和全球治理。中欧应共同反对“新冷战”，带头推进大国协调和良性互动，把力量和资源用到促进共同发展和繁荣上来。

三是坚持互利共赢的合作观。秦刚说，中国是欧洲应对风险挑战的伙伴，中国向欧洲和世界输出的是保险而非风险。中挪、中欧一致反对“脱钩断链”，要共同坚持经济全球化的正确方向，加强宏观经济政策协调，深挖合作潜力，妥善解决彼此重要关切，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

根据中国外交部新闻稿，秦刚表示，他同维特费尔特外交大臣进行了友好坦诚的会谈，他们都对发展中挪关系有信心、有期待。中挪关系稳健发展的最重要经验，在于坚持相互尊重、平等相待、互利共赢的相处之道，求同存异。

秦刚强调，乌克兰危机的当务之急是停火止战，最终要通过谈判方式政治解决危机。中方将始终站在和平一边，坚持劝和促谈。希望危机相关各方保持冷静克制，共同为谈判解决危机作出努力，并着眼欧洲长治久安，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

秦刚还说，中国政府为保护人权做出了不懈努力。涉港、涉疆、涉藏问题不是人权问题，而是事关维护中国主权、安全和发展利益的问题。中方坚决反对外部势力利用这些问题在中国制造不稳定。台湾问题本质是反分裂斗争，中国希望台海和平稳定，希望实现和平统一。破坏台海和平稳定的正是“台独”分裂势力和有的国家对“台独”的纵容支持。中国政府和人民捍卫主权和领土完整的决心坚定不移。

秦刚表示，中方愿同挪方携手维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，加强和平和解事务协作，促进世界和平与发展。