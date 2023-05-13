消息：朱立伦提名总统候选人前拟见侯友宜和郭台铭

国民党预计下周三（5月17日）提名2024台湾总统参选人，有党内消息人士透露，国民党主席朱立伦正式提名候选人前，会与两大热门候选人新北市长侯友宜和鸿海创办人郭台铭会面，做最后的提名讨论。

综合台湾《联合报》和中央社星期五（12日）引述消息报道，朱立伦会在下周一、周二正式提名前，以民调数据、综合考量内容，与郭台铭、侯友宜进行“会前会”讨论。至于是否两人一起还是个别开会，确切形式、时间都还未定，而朱立伦和郭台铭、侯友宜都保持密切联系，“会面机率不小”。

蓝营消息人士说，国民党内部的参考民调一直在进行着，同时也有针对重大议题观测声量，其他重要机构进行民调也会作为征召的客观科学依据。此外，朱立伦和国民党秘书长黄健庭等高层，周末也会分别持续征询蓝营立委和县市长等，汇整各界意见。

黄健庭受访时也证实，党中央已开始进行立委意见征询，但尚未完全征询完毕。至于挺郭、挺侯各有多少人，他不愿透露，仅说会持续了解大家意见。

据蓝营消息人士透露，国民党的内部参考数据中，郭台铭声量确实呈现大幅上升趋势，间接影响民调走向，“目前两个都很强”，因此并无媒体传闻的“内定侯友宜”，一切还待最终综合考量结果。

然而，据透露，执政县市首长目前大多倾向不表态，中南部地方势力，例如议长系统，明显偏向支持郭台铭。不过，明年立委选情也会被总统选情影响，因此立委意向更重要。而蓝委们普遍认为，从未历经选战考验的郭台铭，相较于两度大胜直辖市长的侯友宜，是相对较不稳定、充满不确定变数的总统人选，考量立委自身选情当然以挺侯为多数。

也有蓝营人士说，无论是党中央先前所作的滚动式民调，或党高层私底下掌握各项外部媒体民调均显示，侯友宜、郭台铭两人支持度差距虽不大，但其所呈现的趋势皆是“侯从未输过郭”，若再加上国民党立委、县市首长们台面下支持意向，大多数较偏向支持侯出马角逐总统，可研判侯友宜获征召出线的机率，仍旧是胜过郭台铭。

另一方面，台湾《上报》星期五发出的调查报道称，随着“郭侯内战”即将见分晓，蓝营内部“挺郭”“挺侯”对峙氛围更形紧绷、诡谲。

有蓝营消息人士透露，目前有不少“挺郭派”人士期待，从郭台铭后势持续看涨及朱立伦个人政治利益考量等层面来看，郭才是唯一能获征召胜选的人选。但也有党内“挺侯派”人士私下扬言，倘若下周党中央征召的不是侯友宜，而是提名郭选总统，届时他们将发动“逼宫”设法罢免朱立伦下台。