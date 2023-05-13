中国恒大和许家印成被执行人

中国恒大星期五（5月12日）晚间发公告称，中国恒大以及恒大创始人许家印成为被执行人。

根据恒大在港交所公告显示，中国恒大收到广东省广州市中级人民法院就深圳国际仲裁院的仲裁裁决所发出的执行通知书。中国恒大，以及附属公司广州市凯隆置业有限公司，以及公司控股股东及执行董事许家印是该执行通知的被执行人。

该仲裁涉及和信恒聚（深圳）投资控股中心（有限合伙）于2016年12月及2020年11月期间与相关被申请人签订有关恒大地产集团有限公司的增资及相关协议，向恒大地产增资50亿元（人民币，下同，约9600万新元）以取得恒大地产约1.6%股权。恒大地产终止对深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的重组计划，仲裁申请人要求中国恒大、恒大地产、广州凯隆及许家印履行增资协议项下的回购承诺及支付尚欠分红、违约金及收益。

据执行通知显示，被执行的事项包括广州凯隆、许家印支付恒大地产2020年度分红的差额补足款约2.04亿元，并承担违约金约5153万元；许家印、中国恒大以50亿元回购仲裁申请人持有的恒大地产股权；公司支付仲裁申请人持有恒大地产自2021年2月1日起计至完成回购的补偿约7.7亿元；及公司、广州凯隆、许家印支付约3553万元的律师费、仲裁费及执行费。