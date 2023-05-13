美议员吁制裁港法官 中国批抹黑司法制度

针对美国议员早前在报告中呼吁华府制裁《香港国安法》指定法官，中国外交部驻港公署抨击涉港报告抹黑《香港国安法》和司法制度。

据香港《星岛日报》星期六（5月13日）报道，中国外交部驻港公署发言人称，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）发表的涉港报告抹黑香港国安法和特区司法制度，叫嚣对《香港国安法》法官实施无理制裁，表示强烈谴责和坚决反对。

发言人称，香港司法机构、法官与司法人员独立且不受干预地行使司法权力，是全球法治社会的基石，更是香港法治的名片。《香港国安法》“一法定香江”，让香港重回海晏河清，法治正义得到伸张，广大香港居民依法享有的各项权利自由得到更好保障。香港司法机关和法官依照法律规定、根据法定职权、遵循法定程序秉公独立办案，尽忠职守，天经地义。

CECC于当地时间星期四（11日）发表名为《一个城市，两种法制：香港法官在国安法下侵犯权利的角色》的报告，敦促美国政府制裁29名《香港国安法》指定法官。报告指出，《香港国安法》指定法官遴选过程不透明，也助长了港府在国安法下忽视陪审团和无罪推定等基本程序权利的系统性违规行为。

对此，港府发言人说，在《香港国安法》下，行政长官只订立负责涉及国家安全案件的指定法官名单，而至于案件的排期、处理，以及委派哪一位或哪些法官负责处理案件，一直以来均属于司法机构独立行使的司法职能。《香港国安法》关于指定法官的安排绝无损害法官的公正性，或香港特区法院在审理案件时行使独立审判权。

发言人还称，在审讯中设陪审团，并非公平审判刑事罪行中不可缺少的元素，由三名法官组成审判庭的安排，目的正是要确保公平审讯，秉行司法公义。法官在处理案件时，不论案件是否涉及国家安全，一直是独立公正地履行司法职务，不受任何干预。

发言人指出，终审法院在判词中已清晰说明《香港国安法》在维护国家安全的同时，亦强调保障和尊重人权并坚持法治价值。而危害国家安全的行为和活动可造成非常严重的后果，《香港国安法》就国家安全案件加入严格的保释门槛，并没有否定无罪推定的法律原则，事实上有部分被控危害国家安全罪行的被告已获准保释。