网传中国赴意大利签证暂停 签证中心：上海预约已满

针对网传中国赴意大利签证暂停办理的消息，意大利签证服务中心回复媒体查询时说，目前上海区域的意大利签证预约已经满了，暂时约不到，但北京、广州、重庆、成都等区域都可以预约。

综合第一财经和界面新闻报道，网上星期四（5月11日）传出意大利签证暂停办理。这使得不少旅行社和游客担心在接下来的欧洲旅游线路安排上或出现调整。

网上截图称，收到旅行社内部通知，意大利使馆停止受理团签，目前所有意大利一地的产品全部停止售卖，已经收客的旅游团需要为客人办理退团，待使馆开放团签后才能开始收客。

意大利签证服务中心在回复媒体查询时说，目前上海区域的意大利签证预约已经满了，暂时约不到了，因为预约人数太多，而预约号有限。但北京、广州、重庆、成都等区域都可以预约。目前意大利签证的ADS团队签还未开放，基本都是预约个人签证。

意大利签证服务中心官方网站上特别提示“上海意大利签证中心目前仅对已在线预约的申请人进行受理，非预约将不被接待”。

由于目前意大利ADS团签还未开放，一些旅行社会选择使用如意签为团队客人办理签证。上海领区的如意签暂停办理，旅行社部分业务受到影响。

据介绍，ADS签证仅限于在被批准的一个国家内旅游，不可签转、不可延期、必须团进团出。如意签是签证中心为申请者提供的付费上门签证服务，申请者可以自己选择递交签证申请的场所，在签证中心所在地以外的地区和城市也可以选择这项服务；如意签的申请人可以是个人也可以是团队。

一位大型旅行社负责人说，上海是比较主要的欧洲游客源地，意大利签证目前在上海区域已经约满了，那么上海游客就需要去异地办理签证，或者改道出行。这对于旅行社来说近期会需要考虑是否调整产品线路。比如意大利一地游的产品需要适当减少，而转向其他欧洲国家，或者去做欧洲多国组合产品等。

有旅行社负责人对媒体表示，欧洲的签证现在普遍办理周期都很长，签证中心服务能力有限，一天只放少量预约号。5月份她曾前往欧洲出差，签证资料2月份就已提交，但赶在出发前一两天才拿到签证。