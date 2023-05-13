花样年债务重组计划遭第二大股东反对

中国一家陷入债务违约困境的房地产开发商花样年拟议的债务重组计划，遭到公司第二大股东的反对。

综合澎湃新闻和彭博社星期五（5月12日）报道，花样年控股集团有限公司的第二大股东——TCL实业控股股份有限公司，反对花样年拟议的债转股计划，这是花样年债务重组计划的一个重要组成部分。

花样年于今年1月公布重组计划的一些细节，公司计划将13亿美元（约17.4亿新元）离岸债务转股，并延长一些债务的到期时间。若得以实施，离岸债权人将合计持有重组后花样年的52.6%股权。TCL实业将仅持股1%，其他少数股东持股仅1.4%。

这项计划债稀释了现有股东的股权。一名知情人士说，TCL实业要求少数股东和控股股东待遇相同。

这项计划要得到通过，花样年将需要召开股东大会，并获得至少50%股东投票权的支持。目前花样年的境外债重组方案同意率为76.44%。如果TCL实业一直持反对态度，那么花样年的境外债务重组将可能无法完成。

花样年回应彭博社称，如果TCL实业反对，重组计划可能落空；在最坏情况下，股东将什么也收不回来。

知情人士透露，花样年计划提出修订计划，让少数股东在重组后拥有更多股权，但TCL实业仍不同意修订计划中的具体细节。