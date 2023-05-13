“五个女博士”品牌涉低俗广告被立案调查

中国一胶原蛋白饮料品牌“五个女博士”广告引起争议并被官媒点名批评后，北京市监局对此进行立案调查。

根据九派财经引述北京市朝阳区市场监督管理局一名工作人员说，针对北京青颜博识健康管理有限公司发布低俗广告、虚假宣传的投诉举报，市监局依据市场监督管理行政处罚相关规定，经过综合研判决定立案调查，目前正在收集证据材料、约谈品牌方，将在90天内结案。

在“五个女博士”的视频广告中，几位女性面目狰狞，握拳嘶喊：“老公气我，喝！”“又老一岁，喝！”，被网民质疑侮辱女性。中国妇联主办的《中国妇女报》5月6日曾发文批评其哗众取宠、博取眼球。

报道指出，目前通过出格营销“五个女博士”品牌已在抖音直播间吸金数亿元（人民币，下同）。蝉妈妈数据平台显示，“五个女博士”占据4月抖音医药保健类品牌销售榜第一名，单月销售额就达到7500万至1亿元。

针对此类营销行为，报道引述上海德禾翰通律师事务所的邓高静律师解释称，发布侮辱、歧视女性的广告，违反了《广告法》相关规定：妨碍社会公共秩序及违背社会良好风尚，将面临20万元以上100万元以下的罚款。

此外，“五个女博士”在宣传上也屡次引起争议。该品牌此前以北京大学、北京大学医学部及相关专家教授的名义为其产品进行宣传，但北大医学部网站早在2020年就发布声明，表示“五个女博士”与北大医学部无任何投资及科技成果转化关系。