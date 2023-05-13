英媒：伦敦市长拟本月率团访华

英国媒体报道，英国伦敦市长莱恩斯（Nicholas Lyons）本月晚些时候将率领代表团访华，推动双边经贸和气候领域的合作。

据英国天空新闻台（Sky News）星期四（5月11日）报道，莱恩斯、伦敦市法团主席海沃德（Chris Hayward）本月底将访问中国首都北京及其他主要城市，与中国官方和业界人士会晤，其中一个重点议题是气候融资。若成行，这将是2019年冠病疫情暴发以来首次有伦敦市长访华。

伦敦市法团的一名发言人说，伦敦市法团致力于与包括中国在内的所有关键国际市场进行接触。这次访问对于推动气候行动目标和支持全球经济向净零排放的过渡至关重要。中国作为世界上最大的碳排放国，任何关于气候变化的讨论都必须包括他们。

中英经贸、外交关系在俄乌战争、安全和人权等议题的争论下降至冰点后，近期似乎有回暖迹象。英国商业及贸易部国务部长约翰逊（Dominic Johnson）星期一（5月8日）起一连两天访问香港，是自2018年后英国再次有同等级别官员访港。

不过，长期对华采取强硬态度的英国保守党前党魁史密斯（Iain Duncan Smith）形容约翰逊访港是“叩头”，对于英国政府仍派官员到香港感震惊，强调中国已把《中英联合声明》视为垃圾，并羞辱英国“为何还要对这种待我们如粪土的政权俯首？”